Компания Daeyang Electric Co передаст на оснащение военным Южной Кореи автономный подводный аппарат, который обезвреживает мины. Его планируют разработать до 2023 года.

Устройство позволит сократить время, затраченное на поиск взрывчатых веществ в водах, и усилит безопасность служащих, участвующих в выполнении этой задачи, сообщает The Korea Herald.

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Важно, что подводные течения не становятся препятствием для функционирования "морского робота". Он может работать под водой дольше, чем средство, которое использовали раньше.

Справка. Ранее использовали системы звуковой навигации и дальности (SONAR) на пилотируемых судах или полагались на визуальное обнаружение при поиске мин.

Как будут использовать устройство

В военно-морских силах страны пояснили, что намерены использовать новую систему, в частности, чтобы очистить водную акваторию у портов и пляжей.

Детектор улучшит возможности наших военных противодействовать минам и внесет вклад в технологии оборонных роботов страны,

– отметили разработчики

Устройство также могут использовать для мониторинга возможного проникновения врагов и поддержки спасательных операций или сбора топографической информации о морское дно.

Заметим, что таким "морским роботом" можно будет управлять дистанционно. Это позволит операторам оставаться незамеченными, когда мины подорваны.