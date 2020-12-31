Компанія Daeyang Electric Co передасть на оснащення військовим Південної Кореї автономний підводний апарат, який знешкоджує міни. Його планують розробити до 2023 року.

Пристрій дозволить скоротити час, витрачений на пошук вибухових речовин у водах, і посилить безпеку службовців, які беруть участь у виконанні цього завдання, повідомляє The Korea Herald.

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Важливо, що підводні течії не стають перешкодою для функціонування "морського робота". Він може працювати під водою довше, ніж засіб, який використовували раніше.

Довідка. Раніше використовували системи звукової навігації та дальності (SONAR) на пілотованих суднах або покладалися на візуальне виявлення при пошуку мін.

Як використовуватимуть пристрій

У військово-морських силах країни пояснили, що мають намір використовувати нову систему, зокрема, аби очистити водну актваторію біля портів та пляжів.

Детектор покращить можливості наших військових протидіяти мінам та зробить внесок у технології оборонних роботів країни,

– наголосили розробники.

Пристрій також можуть використати для моніторингу можливого проникнення ворогів та підтримки рятувальних операцій або збору топографічної інформації про морське дно.

Зауважимо, що таким "морським роботом" можна буде управляти дистанційно. Це дасть можливість операторам залишатися непоміченими, коли міни підірвані.