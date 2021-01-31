Корейский изобретатель разработал технологию прозрачных солнечных панелей, которые можно применять в строительстве и производстве электроники. Основа устройства – диоксид титана и оксид никеля.

Источник: ScienceDirect

Автор разработки – исследователь Джундонг Ким. Подробную информацию о технологии изготовления устройства он изложил в статье.

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Что известно о разработке

Новые панели изготовлены из диоксида титана (поглощает ультрафиолетовые лучи) и оксида никеля (пропускает свет). Отмечается, что прозрачность позволит пользователям получать намного больше "чистой" энергии, чем сейчас. Так, новыми панелями можно будет оснащать окна в зданиях, теплицы и даже смартфоны. Кроме того, их можно применять в медицине и транспорте.

Сейчас технология находится на этапе испытаний, поэтому о коммерческом производстве речь не идет. Дело в том, что коэффициент преобразования солнечного света в энергию составляет около 2,1%. Такого показателя хватает разве что для питания небольшого электромотора. К слову, КПД традиционных современных панелей достигает 16 – 19%.

В Корее разработали прозрачные солнечные панели / Фото ScienceDirect

Другие разработки

Ранее в Сингапуре ученые разработали экспериментальное "умное окно", которое состоит из двух обычных стекол, а пространство между ними заполнено раствором из фирменного гидрогеля, воды и стабилизирующего состава. Испытания показали, что использование окон может снизить энергопотребление в офисных зданиях до 45 процентов.