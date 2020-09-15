Во Франции запустили в производство электромобиль Citroen Ami One. Управлять им можно, начиная с 14 лет. Полноценные водительские права для этого не нужны.

В ряде стран ЕС человеку должно исполниться 16 лет, чтобы он имел право сесть за руль определенных транспортных средств. Зато во Франции – лишь 14, сообщает The Guardian.

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Особенностью Citroen Ami One является то, что управлять им разрешено подросткам – авто удовлетворяет соответствующие требования французского законодательства.

Он классифицируется как квадроцикл. Заметим, что около 40% водителей квадроцикла во Франции – несовершеннолетние.

Первым клиентом был подросток и его отец. Это часть наших клиентов, которым нельзя пренебрегать,

– подчеркнул Оливье Гарсия, руководитель отдела товаров ритейлера электроники Fnac Darty.

В Citroen подсчитали, что примерно 50% людей, которые покупают Ami, имеют 1 машину и хотя бы 2 детей.

"Нам удалось продать 500 авто за первые 14 дней. Это свидетельствует о том, что наши транспортные привычки и потребности меняются. Новые модели доступны почти для каждого", – прокомментировал Сильви Кригиер, представитель Citroen в Париже.

Характеристики Citroen Ami

Citroen Ami оснащен 8-сильным электромотором, его максимальная скорость – всего 45 километров в час. Емкость аккумуляторной батареи – 5,5 кВт ∙ ч.

Электромобиль довольно небольшой – 2,4 метра в длину и 1,4 метра в ширину. Еще одной его особенностью является асимметричные двери. Там нет багажника, но есть немало сетей для хранения мелких предметов и место для покупок перед пассажирским сиденьем.

Интересно! Citroen Ami One имеет запас хода в 100 километров. Зарядить его можно от обычной розетки – это займет всего 2 – 3 часа.

Citroen Ami рассчитан на 2 человека. Стоимость электрокара достигает 6900 евро. Осуществить покупку авто можно онлайн и даже через магазины бытовой электроники.

Как выглядит электрокар Citroen Ami: фото Citroen, The Guardian