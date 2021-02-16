Талантливую и прогрессивную украинскую молодежь приглашают к участию в конкурсе, главным призом которого является микрогрант на учебу. Участники должны предложить самое интересное решение по развитию альтернативной энергетики, уменьшению загрязнения воздуха, очистке воды или другим актуальным для Украины экологическим проблемам.

Автором инициативы является компания Vencon. Главная цель организаторов – формирование экологической культуры у молодежи и студенчества Украины.

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VENCON Современная инжиниринговая компания, которая предлагает климатическую технику, проектирует, монтирует и выполняет сервис оборудования. Имеет интернет-магазин, три off-line магазина, проектный отдел, монтажный отдел и отдел контроля качества.

Почему это важно

В прошлом году Украина заняла 60 место по Индексу экологической эффективности среди 180 стран мира. Именно поэтому в нашей стране чрезвычайно остро стоит вопрос экосознания. Важно, чтобы экоинициативы финансировались не только из госбюджета, но и негосударственными организациями – частными фондами или предприятиями. Такая поддержка будет поощрять украинскую молодежь внедрять инновационные проекты в этой сфере.

Конкурс

Принять участие могут ученики и студенты украинских учебных заведений всех форм обучения. Победители получат одноразовую стипендию в размере 12 000 гривен (1 место), 6 000 гривен (2 место) и 3 000 гривен (3 место).

Участники должны изложить свои предложения в формате статьи и отправить готовые идеи на рассмотрение жюри. Конкурсантам предлагают выбрать одну из тем:

Нормы качества воздуха в жилых помещениях, европейская практика, реалии Украины. Индивидуальное или центральное отопление – тенденции развития рынка. Энергоэффективные системы отопления будущего, какая система отопления поможет сохранить планету? Есть ли будущее у автономных солнечных станций для индивидуального использования? Что должно измениться, чтобы уменьшилось загрязнение воздуха больших городов? Что ожидать в будущем: персональные или коллективные методы очистки воды?

Работы будут принимать до 11 апреля 2021 года включительно. Узнайте больше об условиях участия по ссылке.