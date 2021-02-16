Конкурс для екосвідомої молоді: переможці отримають гранти на навчання – деталі
Талановиту й прогресивну українську молодь запрошують до участі в конкурсі, головним призом якого є мікрогрант на навчання. Учасники мають запропонувати найцікавіше рішення щодо розвитку альтернативної енергетики, зменшення забрудненості повітря, очищення води чи інших актуальних для України екологічних проблем.
Автором ініціативи є компанія Vencon. Головна мета організаторів – формування екологічної культури у молоді та студентства України.
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VENCONСучасна інжинірингова компанія, яка пропонує кліматичну техніку, проєктує, монтує і виконує сервіс обладнання. Має інтернет-магазин, три off-line магазини, проєктний відділ, монтажний відділ та відділ контролю якості.
За офіційними даними, станом на минулий рік Україна посідає 60 місце за Індексом екологічної ефективності серед 180 країн світу. Саме тому в нашій країні надзвичайно гостро стоїть питання екосвідомості. Важливо, щоб екоініціативи фінансувалися не лише із держбюджету, а й від недержавних організацій – приватних фондів чи підприємств. Така підтримка заохочуватиме українську молодь впроваджувати інноваційні проєкти у цій сфері.
Конкурс
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