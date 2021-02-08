Американский миллиардер и изобретатель Маск в конце января 2021 года объявил о конкурсе на самую эффективную технологию улавливания углекислого газа. Его организаторы раскрыли больше подробностей.

Выяснилось, что конкурс будет проводить некоммерческая организация XPRIZE Foundation. Что там рассказали о соревнованиях – читайте дальше.

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Когда состоится

Победу получит изобретатель лучшей технологии улавливания CO2 непосредственно из атмосферы или океана и сохранения CO2 безопасным и экономичным способом.

Интересно! Конкурс продлится 4 года. Начнется он 22 апреля 2021 года (символично – в День Земли), а завершится в тот же день 2025 года.

"Улавливание CO2 даст возможность отменить уже нанесенный планете убытки. Речь идет о выбросах, которые мы уже сделали, в любой точке мира, даже если это было десятилетия назад", – пояснили в XPRIZE Foundation.

Что предусматривает улавливание CO2? Отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников, транспортировки к месту хранения, а также длительную изоляцию от атмосферы.



Технология является крайне важной, поскольку имеет целью борьбу с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Кто может участвовать в конкурсе:

команды изобретателей со всего мира;

все, что им нужно – создать технологию, которая может улавливать тонну углекислого газа в день;

победитель должен продемонстрировать, как в перспективе отделить гигатонну CO2.

Отметим, что гигатонна равна миллиарду обычных тонн. Для сравнения в NASA пояснили, что 1 гигатонна – это почти 10 000 полностью загруженных американских авианосцев.

Что еще говорят организаторы

В XPRIZE Foundation отметили, что цель конкурса заключается в том, чтобы вдохновить изобретателей на создание технологий, которые к 2050 году дадут возможность "поймать" 10 гигатонн углекислого газа.

Это нужно для того, чтобы избежать глобального потепления более чем на 1,5 – 2 градуса по Цельсию,

– пояснил Марсиус Екставур, руководитель энергетической группы в организации.

Он также добавил, чтобы получить денежную премию, команда должна уловить CO2 и хранить его в течение длительного времени. Предварительная цель – как минимум 100 лет.

Что известно о призовом фонде

Призовой фонд в 100 миллионов долларов распределять поэтапно. В августе 2022 года 15 лучшим командам выплатят 1 миллион долларов, еще 25 студенческих команд получат по 200 тысяч долларов.

В 2025 году окончательный победитель получит 50 миллионов долларов. Тот, кто займет второе место – 20 миллионов долларов. Для третьего места выделят 10 миллионов долларов.