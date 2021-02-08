Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск наприкінці січня 2021 року оголосив про конкурс на найефективнішу технологію уловлювання вуглекислого газу. Його організатори розкрили більше подробиць.

З'ясувалося, що конкурс проводитиме некомерційна організація XPRIZE Foundation. Що там розповіли про змагання – читайте далі.

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Коли відбудеться

Перемогу отримає винахідник найкращої технології уловлювання CO2 безпосередньо з атмосфери або океану і збереження CO2 безпечним і економічним способом.

Цікаво! Конкурс триватиме аж 4 роки. Розпочнеться він 22 квітня 2021 року (символічно – у День Землі), а завершиться у той же ж день 2025 року.

"Уловлювання CO2 дасть можливість скасувати вже завдані планеті збитки. Мовиться про викиди, які ми вже зробили, у будь-якій точці світу, навіть навіть якщо це було десятиліття тому", – пояснили у XPRIZE Foundation.

Що передбачає вловлювання CO2? Відділення вуглекислого газу від промислових і енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання, а також тривалу ізоляцію від атмосфери.



Технологія є вкрай важливою, адже має на меті боротьбу з глобальним потеплінням та забрудненням навколишнього середовища.

Хто може брати участь у конкурсі:

команди винахідників з усього світу;

все, що їм треба – створити технологію, яка може вловлювати тонну вуглекислого газу за день;

переможець має продемонструвати, як у перспективі відділити гігатонну CO2.

Зазначимо, що гігатонна дорівнює мільярду звичайних тонн. Для порівняння у NASA пояснила, що 1 гігатонна – це майже 10 тисяч повністю завантажених американських авіаносців.

Що ще кажуть організатори

У XPRIZE Foundation зауважили, що мета конкурсу полягає у тому, аби надихнути винахідників на створення технологій, які до 2050 року дадуть можливість "вловити" 10 гігатонн вуглекислого газу.

Це потрібно для того, аби уникнути глобального потепління більш ніж на 1,5 – 2 градуси за Цельсієм,

– пояснив Марсіус Екставур, керівник енергетичної групи в організації.

Він також додав, аби отримати грошову премію, команда повинна вловити CO2 та зберігати його протягом тривалого часу. Попередня ціль – щонайменше 100 років.

Що відомо про призовий фонд

Призовий фонд у 100 мільйонів доларів розподілятимуть поетапно. У серпні 2022 року 15 найкращим командам виплатять 1 мільйон доларів, ще 25 студентських команд отримають по 200 тисяч доларів.

У 2025 році остаточний переможець отримає 50 мільйонів доларів. Той, хто посяде другу сходинку – 20 мільйонів доларів. Для третього місця виділять 10 мільйон доларів.