100 мільйонів доларів від Ілона Маска: організатори розкрили деталі конкурсу
Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск наприкінці січня 2021 року оголосив про конкурс на найефективнішу технологію уловлювання вуглекислого газу. Його організатори розкрили більше подробиць.
Джерело:CNBC
З'ясувалося, що конкурс проводитиме некомерційна організація XPRIZE Foundation. Що там розповіли про змагання – читайте далі.
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Коли відбудеться
Перемогу отримає винахідник найкращої технології уловлювання CO2 безпосередньо з атмосфери або океану і збереження CO2 безпечним і економічним способом.
"Уловлювання CO2 дасть можливість скасувати вже завдані планеті збитки. Мовиться про викиди, які ми вже зробили, у будь-якій точці світу, навіть навіть якщо це було десятиліття тому", – пояснили у XPRIZE Foundation.
Що передбачає вловлювання CO2?Відділення вуглекислого газу від промислових і енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання, а також тривалу ізоляцію від атмосфери.
Технологія є вкрай важливою, адже має на меті боротьбу з глобальним потеплінням та забрудненням навколишнього середовища.
Хто може брати участь у конкурсі:
- команди винахідників з усього світу;
- все, що їм треба – створити технологію, яка може вловлювати тонну вуглекислого газу за день;
- переможець має продемонструвати, як у перспективі відділити гігатонну CO2.
Зазначимо, що гігатонна дорівнює мільярду звичайних тонн. Для порівняння у NASA пояснила, що 1 гігатонна – це майже 10 тисяч повністю завантажених американських авіаносців.
Що ще кажуть організатори
У XPRIZE Foundation зауважили, що мета конкурсу полягає у тому, аби надихнути винахідників на створення технологій, які до 2050 року дадуть можливість "вловити" 10 гігатонн вуглекислого газу.
Це потрібно для того, аби уникнути глобального потепління більш ніж на 1,5 – 2 градуси за Цельсієм,
– пояснив Марсіус Екставур, керівник енергетичної групи в організації.
Він також додав, аби отримати грошову премію, команда повинна вловити CO2 та зберігати його протягом тривалого часу. Попередня ціль – щонайменше 100 років.
Що відомо про призовий фонд
Призовий фонд у 100 мільйонів доларів розподілятимуть поетапно. У серпні 2022 року 15 найкращим командам виплатять 1 мільйон доларів, ще 25 студентських команд отримають по 200 тисяч доларів.
У 2025 році остаточний переможець отримає 50 мільйонів доларів. Той, хто посяде другу сходинку – 20 мільйонів доларів. Для третього місця виділять 10 мільйон доларів.
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