Компания Xiaomi разработала массажный шлем: какие функции исполняет?
Хiaomi разработала умный массажер для головы Momoda. Массажер для головы использует трехмерные подушки, которые окружают голову, шею и глаза, обеспечивая пользователям приятный универсальный массаж. Изобретение напоминает шлем виртуальной реальности.
Momoda Smart Head Massager позволяет выполнять массаж головы, шеи и глаз. Внутри расположены датчики, которые влияют на организм и помогают расслабиться, рассказывает nv.tv.
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Как это работает?
Шлем Momoda Smart Head Massager в своей работе использует наработки традиционной китайской медицины.
Momoda Smart Head Massager / Xiaomi
Семь выпуклых силиконовых массажных головок влияют на основные акупунктурные точки головы, такие как Бай-хуэй и Тонгтянь Чэнгуань, чтобы стимулировать мозг, – отмечает производитель Xiaomi.
Массаж глаз происходит с помощью специальных подушечек, которые нагреваются до температуры 40 градусов. Трехмерная подушка для шеи производит импульсионные вибрации с частотой 200 импульсов в минуту. Также, устройство создает эффект компресса с графеном. Шлем расслабляет мышцы шеи и предотвращает "профессиональный синдром" долгой работы за компьютером.
Сколько стоит гаджет?
Сейчас на разумный шлем можно оформить предзаказ на краудфандинговой платформе Youpin по цене 87 долларов.
Momoda Smart Head Massager / Xiaomi
Добавим, умный массажер поддерживает четыре доступные режимы работы. Фирменное приложение Mijia расширяет возможности устройства. Mamoda имеет аккумулятор емкостью 2400 мАч, что позволяет устройству работать без подзарядки до 6-8 сеансов.