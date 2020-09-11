Хiaomi розробила розумний масажер для голови Momoda. Масажер для голови використовує тривимірні подушки, які торкаються голови, шиї та очей, забезпечуючи приємний універсальний масаж. Винахід нагадує шолом віртуальної реальності.

Momoda Smart Head Massager дозволяє виконувати масаж голови, шиї та очей. Усередині розташовані датчики, які впливають на організм та допомагають розслабитися, розповідає nv.tv.

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Як це працює?

Шолом Momoda Smart Head Massager у своїй роботі використовує напрацювання традиційної китайської медицини.

Momoda Smart Head Massager / Xiaomi

Сім опуклих силіконових масажних голівок впливають на основні акупунктурні точки голови, такі як Бай-хуей і Тонгтянь Ченгуан, щоб стимулювати мозок, – зазначає виробник Xiaomi.

Масаж очей відбувається за допомогою спеціальних подушечок, які нагріваються до температури 40 градусів. Тривимірна подушка для шиї виробляє імпульсні вібрації з частотою 200 імпульсів в хвилину. Також, пристрій створює ефект компресу з графеном. Шолом розслабляє м'язи шиї і запобігає "професійному синдрому" довгої роботи за комп'ютером.

Скільки коштує гаджет?

Зараз на розумний шолом можна оформити передзамовлення на краудфандінговой платформі Youpin за ціною 87 доларів.

Momoda Smart Head Massager / Xiaomi