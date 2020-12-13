В Стокгольме McDonald's открыла парикмахерскую, где будут делать прическу "Golden M". Интересно, что она напоминает логотип компании и вдохновлена культовой прической 90-х, которую носили Дэвид Бекхэм и Леонардо Ди Каприо.

В течение двух часов после запуска салона все свободные места были забронированы. Мастер прически – известный стилист Адам Лукач. Специалисты провели посетителям виртуальные мастер-классы стрижки и укладки, пишет Fox News.

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Мы открыли наш салон не только для того, чтобы охранять наш символ, но и чтобы сделать его популярным для всех. Парикмахерская посвящена нашим любимым амбассадорам, мы будем помогать им поддерживать их Golden M в идеальном состоянии – даже в условиях, когда мы не можем передвигаться настолько свободно, как обычно,

– сказал директор по маркетингу McDonald's Sweden Эндрю Экстил.

Прическа Golden M / Фото McDonald's

Добавим, в компании отмечают, что смельчаки, которые решатся сделать прическу "Golden M", получат бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.