У Стокгольмі McDonald's відкрила перукарню, де будуть робити зачіску "Golden M". Цікаво, що вона нагадує логотип компанії та натхненна культовою зачіскою 90-х, яку носили Девід Бекхем і Леонардо Ді Капріо.

Протягом двох годин після запуску салону усі вільні місця були заброньовані. Майстер зачіски – відомий стиліст Адам Лукач. Фахівці провели відвідувачам віртуальні майстер-класи стрижки та укладки, пише Fox News.

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Ми відкрили наш салон не тільки для того, щоб охороняти наш символ, але і щоб зробити його популярним для всіх. Перукарня присвячена нашим улюбленим амбасадорам, ми будемо допомагати їм підтримувати їх Golden M в ідеальному стані – навіть в умовах, коли ми не можемо пересуватися настільки вільно, як зазвичай,

– сказав директор з маркетингу McDonald's Sweden Стаффан Екстіл.

Зачіска Golden M / Фото McDonald’s

Додамо, у компанії зазначають, що сміливці, які наважаться зробити зачіску "Golden M", отримають безкоштовний бігмак через додаток Golden M Detector.