Компания Gulfstream представила бизнес-джеты G400 и G800

Американская Gulfstream Aerospace представила свои последние разработки – самолеты бизнес-класса G800 и G400. Серийное производство начнется не ранее 2023 года.

Флагман G800 станет самым быстрым самолетом с наибольшей дальностью полета. Самолет разрабатывает дочерняя компания General Dynamics. В свою очередь, G400 – первый новый самолет Gulfstream Aerospace с большим салоном за более чем десятилетие.

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Более шести десятилетий Gulfstream возглавляет отрасль деловой авиации, стремясь к постоянному совершенствованию и последовательно устанавливая новые стандарты безопасности, производительности, инноваций и комфорта,

– говорит президент Gulfstream Марк Бернс.

О моделях

Характеристики G400

два двигателя Pratt & Whitney PW812GA, что развивают мощность 13 496 фунтов каждый;

крейсерская скорость на дальних дистанциях – 1 041 километров в час;

дальность полета – 7 778 километров;

разработчики предлагают 3 версии, что вмещают 9, 11 или 12 пассажиров;

панорамные окна.

Кабина G400 / Фото Gulfstream Aerospace

Характеристики G800

дальнемагистральный самолет – может проехать 14 800 километров;

крейсерская скорость 1041 километров в час;

оборудован двумя двигателями Rolls-Royce Pearl 700;

может работать в условиях небольших аэропортов с короткими взлетно-посадочными полосами;

четыре зоны для отдыха и зона для экипажа;

вмещает до 19 пассажиров

комфортабельный салон с панорамными окнами.

Кабина G800 / Gulfstream Aerospace

Оба самолета имеют общий набор функций – систему Symmetry Flight Deck и 10 сенсорных дисплеев. Авионика предусматривает систему прогнозирования характеристик посадки (PLPS) для расширенного предупреждения о проблемах на взлетно-посадочной полосе.

Рост рынка

В 2020 году рынок бизнес-джетов оценивали в 24,21 миллиарда долларов. Прогнозируют, что к 2028 году он достигнет 36,94 миллиарда долларов. Поэтому, Gulfstream стремится улучшить свои самолеты с технической точки зрения, а также – расширить сеть потенциальных клиентов.

Ожидается, что поставки G800 начнутся в 2023 году, а G400 – в 2025 году.