Флагман G800 стане найшвидшим літаком з найбільшою дальністю польоту. Літак розробляє дочірня компанія General Dynamics. Своєю чергою, G400 – перший новий літак Gulfstream Aerospace з великим салоном за більше ніж десятиліття.
Варте уваги Я шалено хочу створити надзвуковий електролітак, – Ілон Маск
Понад шість десятиліть Gulfstream очолює галузь ділової авіації, прагнучи до постійного вдосконалення і послідовно встановлюючи нові стандарти безпеки, продуктивності, інновацій та комфорту,
– говорить президент Gulfstream Марк Бернс.
Про моделі
Характеристики G400
- два двигуни Pratt&Whitney PW812GA розвивають потужність 13 496 фунтів кожен;
- крейсерська швидкість на далеких дистанціях – 1 041 кілометрів за годину;
- дальність польоту – 7 778 кілометрів;
- розробники пропонують 3 версії, що вміщають 9, 11 або 12 пасажирів;
- панорамні вікна.
Кабіна G400 / Фото Gulfstream Aerospace
Характеристики G800
- далекомагістральний літак – може проїхати 14 800 кілометрів;
- крейсерська швидкість 1 041 кілометрів за годину;
- обладнаний двома двигунами Rolls-Royce Pearl 700;
- може працювати в умовах невеликих аеропортів з короткими злітно-посадковими смугами;
- чотири зони для відпочинку та зона для екіпажу;
- вміщує до 19 пасажирів;
- комфортабельний салон з панорамними вікнами.
Кабіна G800 / Gulfstream Aerospace
Обидва літаки мають загальний набір функцій – систему Symmetry Flight Deck і 10 сенсорних дисплеїв. Авіоніка передбачає систему прогнозування характеристик посадки (PLPS) для розширеного попередження про проблеми на злітно-посадковій смузі.
Зростання ринку
У 2020 році ринок бізнес-джетів оцінювали у 24,21 мільярда доларів. Прогнозують, що до 2028 року він досягне 36,94 мільярда доларів. Відтак, Gulfstream прагне покращити свої літаки з технічної точки зору, а також – розширити мережу потенційних клієнтів.