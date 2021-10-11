Флагман G800 станет самым быстрым самолетом с наибольшей дальностью полета. Самолет разрабатывает дочерняя компания General Dynamics. В свою очередь, G400 – первый новый самолет Gulfstream Aerospace с большим салоном за более чем десятилетие.
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Более шести десятилетий Gulfstream возглавляет отрасль деловой авиации, стремясь к постоянному совершенствованию и последовательно устанавливая новые стандарты безопасности, производительности, инноваций и комфорта,
– говорит президент Gulfstream Марк Бернс.
О моделях
Характеристики G400
- два двигателя Pratt & Whitney PW812GA, что развивают мощность 13 496 фунтов каждый;
- крейсерская скорость на дальних дистанциях – 1 041 километров в час;
- дальность полета – 7 778 километров;
- разработчики предлагают 3 версии, что вмещают 9, 11 или 12 пассажиров;
- панорамные окна.
Кабина G400 / Фото Gulfstream Aerospace
Характеристики G800
- дальнемагистральный самолет – может проехать 14 800 километров;
- крейсерская скорость 1041 километров в час;
- оборудован двумя двигателями Rolls-Royce Pearl 700;
- может работать в условиях небольших аэропортов с короткими взлетно-посадочными полосами;
- четыре зоны для отдыха и зона для экипажа;
- вмещает до 19 пассажиров
- комфортабельный салон с панорамными окнами.
Кабина G800 / Gulfstream Aerospace
Оба самолета имеют общий набор функций – систему Symmetry Flight Deck и 10 сенсорных дисплеев. Авионика предусматривает систему прогнозирования характеристик посадки (PLPS) для расширенного предупреждения о проблемах на взлетно-посадочной полосе.
Рост рынка
В 2020 году рынок бизнес-джетов оценивали в 24,21 миллиарда долларов. Прогнозируют, что к 2028 году он достигнет 36,94 миллиарда долларов. Поэтому, Gulfstream стремится улучшить свои самолеты с технической точки зрения, а также – расширить сеть потенциальных клиентов.