В компании отмечают, автомобиль под названием Arrival Car будет доступным, безопасным и удобным, ведь его разработают с учетом потребностей водителя. Однако его цена пока не разглашается.
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"У нас прекрасное партнерство с UPS, и мы надеемся повторить этот успех с Uber, поскольку мы разрабатываем лучший продукт для поездок на такси", – говорится в заявлении старшего вице-президента компании Arrival Том Элвиджа, бывшего менеджера Uber.
Что об этом известно
Судя по предварительным изображением, в автомобиле будут использованы элементы минималистического дизайна, направленные на обеспечение просторного и комфортного салона. Так, разработка предложит пассажирам первоклассный опыт.
Сейчас мы хотим побудить водителей использовать эти деньги, чтобы помочь им перейти на электромобиль, и наше партнерство с Arrival поможет нам в достижении этой цели,
– сказал Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber в Северной и Восточной Европе.
Arrival разработает электромобиль для Uber: смотрите фото
Будущий электрический автомобиль Arrival Car / Фото Arrival