В компании отмечают, автомобиль под названием Arrival Car будет доступным, безопасным и удобным, ведь его разработают с учетом потребностей водителя. Однако его цена пока не разглашается.

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"У нас прекрасное партнерство с UPS, и мы надеемся повторить этот успех с Uber, поскольку мы разрабатываем лучший продукт для поездок на такси", – говорится в заявлении старшего вице-президента компании Arrival Том Элвиджа, бывшего менеджера Uber.

Что об этом известно

Судя по предварительным изображением, в автомобиле будут использованы элементы минималистического дизайна, направленные на обеспечение просторного и комфортного салона. Так, разработка предложит пассажирам первоклассный опыт.

Отметим, Uber планирует стать полностью электрической мобильной платформой в Лондоне к 2025 году , а также в Северной Америке и Европе к 2030 году. Компания собрала более 188 миллионов долларов, чтобы помочь своим водителям в Лондоне перейти на электромобили.

Сейчас мы хотим побудить водителей использовать эти деньги, чтобы помочь им перейти на электромобиль, и наше партнерство с Arrival поможет нам в достижении этой цели,

– сказал Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber в Северной и Восточной Европе.

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Будущий электрический автомобиль Arrival Car / Фото Arrival

Справка: Компания Arrival стала публичной в марте в результате слияния со специальной компанией по приобретению акций (SPAC). Стартап до сих пор специализировался на электрических фургонах и автобусах, и его крупнейший государственный заказ – до 10 000 фургонов для United Parcel Service Inc, которая также владеет долей в Arrival.