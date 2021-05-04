У компанії відзначають, автомобіль під назвою Arrival Car буде доступним, безпечним і зручним, адже його розроблять з урахуванням потреб водія. Однак його ціна поки не розголошується.

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"У нас прекрасне партнерство з UPS, і ми сподіваємося повторити цей успіх з Uber, оскільки ми розробляємо найкращий продукт для поїздок на таксі", – йдеться в заяві старшого віцепрезидента компанії Arrival Том Елвіджа, колишнього менеджера Uber.

Що про це відомо

З огляду на попередні зображення, в автомобілі будуть використані елементи мінімалістичного дизайну, спрямовані на забезпечення просторого і комфортного салону. Так, розробка запропонує пасажирам першокласний досвід.

Відзначимо, Uber планує стати повністю електричною мобільною платформою в Лондоні до 2025 року, а також в Північній Америці та Європі до 2030 року. Компанія зібрала понад 188 мільйонів доларів, щоб допомогти своїм водіям в Лондоні перейти на електромобілі.

Зараз ми зосереджені на тому, аби спонукати водіїв використовувати ці гроші, щоб допомогти їм перейти на електромобіль, і наше партнерство з Arrival допоможе нам в досягненні цієї мети,

– сказав Джеймі Хейвуд, регіональний менеджер Uber в Північній і Східній Європі.

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Майбутній електричний автомобіль Arrival Car / Фото Arrival

Довідка: Компанія Arrival стала публічною в березні в результаті злиття зі спеціальною компанією з придбання акцій (SPAC). Стартап досі спеціалізувався на електричних фургонах і автобусах, і його найбільший державне замовлення – до 10 000 фургонів для United Parcel Service Inc, яка також володіє часткою в Arrival.