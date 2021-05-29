Компании следят за работниками с помощью искусственного интеллекта, – Politico

Компании применяют все больше инструментов искусственного интеллекта, чтобы следить за своими сотрудниками. Это касается особенно тех, кто работает из дома.

Водителям Uber, например, нужно отправлять Селфи каждый раз, когда они проходят на работу. Фотографию анализирует система распознавания лиц.

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Кроме этого, алгоритм анализирует производительность работников и оценивает их по 5-балльной шкале. Если рейтинги постоянно являются низкими, это грозит увольнением.

Наша проверка удостоверений личности в режиме реального времени предназначена для защиты и безопасности всех, кто использует приложение,

– заверил представитель Uber.

Он пояснил, что компания стремится проверять, учетной записью пользуются правильные водители или курьеры. Если водителя заблокировали, то всегда может обжаловать это.

За водителями следят и в Amazon

В феврале Amazon начала отслеживать своих водителей с помощью камер с биометрическими индикаторами. Они показывают изменение маршрута или превышение скорости.

Как утверждают в компании, это привело к "заметных улучшений безопасности водителей и населения. Мол, количество аварий уменьшилось на 48%.

Не верьте корыстным критикам, которые заявляют, что эти камеры предназначены для чего-то другого, кроме обеспечения безопасности,

– отметили в Amazon.

Там заверили, что использование технологий наблюдения соответствует местным законам и проводится с ведома и поддержки местных властей.

Что говорят работники и работодатели

Многие компании начали использовать инструменты для мониторинга и анализа работы своих работников, основанные на искусственном интеллекте.

Сами работники скаражаться, что многие из этих инструментов является навязчивыми, дискриминационными, а в некоторых случаях и незаконными. На это обращают внимание и чиновники.

Зато работодатели объясняют, что вынуждены идти на такие шаги. Ведь пандемия COVID-19 заставило миллионы людей работать из дома.

Именно поэтому, мол, нужны механизмы, которые смогут обеспечить производительность и надлежащее поведение, когда рядом нет коллег или руководства.