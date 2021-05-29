Водіям Uber, наприклад, потрібно відправляти селфі щоразу, коли вони проходять на роботу. Фотографію аналізує система розпізнавання обличь.

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Крім цього, алгоритм аналізує продуктивність працівників та оцінює їх за 5-бальною шкалою. Якщо рейтинги постійно є низькими, це загрожує звільненням.

Наша перевірка посвідчень особи в режимі реального часу призначена для захисту і безпеки всіх, хто використовує додаток,

– запевнив представник Uber.

Він пояснив, що компанія прагне перевіряти, чи обліковим записом користуються правильні водії чи кур'єри. Якщо водія заблокували, той завжди може оскаржити це.

За водіями стежать й в Amazon

У лютому Amazon почала відстежувати своїх водіїв за допомогою камер з біометричними індикаторами. Вони показують зміну маршруту чи перевищення швидкості.

Як стверджують у компанії, це призвело до "помітних покращень безпеки водіїв та населення. Мовляв, кількість аварій зменшилася на 48%.

Не вірте корисливим критикам, які заявляють, що ці камери призначені для чогось іншого, крім забезпечення безпеки,

– наголосили в Amazon.

Там запевнили, що використання технологій спостереження відповідає місцевим законам й проводиться з відома та підтримки місцевої влади.

Що кажуть працівники та роботодавці

Чимало компаній почали використовувати інструменти для моніторингу та аналізу роботи своїх працівників, засновані на штучному інтелекті.

Самі працівники скаражаться, що багато з цих інструментів є нав'язливими, дискримінаційними, а в деяких випадках і незаконними. На це звертають увагу й чиновники.

Натомість роботодавці пояснюють, що змушені йти на такі кроки. Адже пандемія COVID-19 змусило мільйони людей працювати з дому.

Саме тому, мовляв, потрібні механізми, які зможуть забезпечити продуктивність та належну поведінку, коли поруч немає колег чи керівництва.