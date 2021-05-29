Водителям Uber, например, нужно отправлять Селфи каждый раз, когда они проходят на работу. Фотографию анализирует система распознавания лиц.
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Кроме этого, алгоритм анализирует производительность работников и оценивает их по 5-балльной шкале. Если рейтинги постоянно являются низкими, это грозит увольнением.
Наша проверка удостоверений личности в режиме реального времени предназначена для защиты и безопасности всех, кто использует приложение,
– заверил представитель Uber.
Он пояснил, что компания стремится проверять, учетной записью пользуются правильные водители или курьеры. Если водителя заблокировали, то всегда может обжаловать это.
За водителями следят и в Amazon
В феврале Amazon начала отслеживать своих водителей с помощью камер с биометрическими индикаторами. Они показывают изменение маршрута или превышение скорости.
Как утверждают в компании, это привело к "заметных улучшений безопасности водителей и населения. Мол, количество аварий уменьшилось на 48%.
Не верьте корыстным критикам, которые заявляют, что эти камеры предназначены для чего-то другого, кроме обеспечения безопасности,
– отметили в Amazon.
Там заверили, что использование технологий наблюдения соответствует местным законам и проводится с ведома и поддержки местных властей.
Что говорят работники и работодатели
Многие компании начали использовать инструменты для мониторинга и анализа работы своих работников, основанные на искусственном интеллекте.
Сами работники скаражаться, что многие из этих инструментов является навязчивыми, дискриминационными, а в некоторых случаях и незаконными. На это обращают внимание и чиновники.
Зато работодатели объясняют, что вынуждены идти на такие шаги. Ведь пандемия COVID-19 заставило миллионы людей работать из дома.
Именно поэтому, мол, нужны механизмы, которые смогут обеспечить производительность и надлежащее поведение, когда рядом нет коллег или руководства.