LVMH, Cartier и Prada объединяют усилия, чтобы предложить своим клиентам блокчейн-решение. Главная цель – борьба с подделками.

Альянс предусматривает разработку решения с поддержкой блокчейна, которое предоставит покупателям гарантию того, что товар является оригинальным. Кроме того, оно поможет людям легче перепродавать предметы роскоши на вторичном рынке.

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Как будет работать и почему это важно

Технология блокчейн – это цифровой способ сертификации транзакции. Это решение предоставит потребителям зашифрованный гарантийный сертификат на определенный товар.

Важно! По данным исследовательской фирмы Frontier Economics, мировая торговля подделками к 2022 году возрастет до 991 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает уровень 2013 года. Этот показатель включает товары роскоши, потребительские товары и несколько других категорий, таких как фармацевтика.

Отмечается, что бренды Hublot, Bvlgari и Louis Vuitton запустили цифровую электронную гарантию на базе блокчейна Aura. "Блокчейн-консорциум Aura – отличная возможность для нашего сектора укрепить связь с клиентами, предлагая им простые решения для лучшего знакомства с нашими продуктами", – заявил управляющий директор LVMH Тони Беллони.

Доверие – это единственный ключ, на котором основана наша отрасль и который мы действительно хотим сохранить,

– добавил Беллони.

Хотя эта технология включает блокчейн, компании не планируют принимать платежи за товары в криптовалюте. Разработать технологическую инфраструктуру для данного решения помогают Microsoft та ConsenSys.