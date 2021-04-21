Для борьбы с подделками: LVMH, Prada и Cartie внедряют блокчейн
LVMH, Cartier и Prada объединяют усилия, чтобы предложить своим клиентам блокчейн-решение. Главная цель – борьба с подделками.
Источник:Bloomberg
Альянс предусматривает разработку решения с поддержкой блокчейна, которое предоставит покупателям гарантию того, что товар является оригинальным. Кроме того, оно поможет людям легче перепродавать предметы роскоши на вторичном рынке.
Не пропустите Dogecoin продолжает устанавливать рекорды: на сколько криптовалюта выросла за неделю
Как будет работать и почему это важно
Технология блокчейн – это цифровой способ сертификации транзакции. Это решение предоставит потребителям зашифрованный гарантийный сертификат на определенный товар.
Отмечается, что бренды Hublot, Bvlgari и Louis Vuitton запустили цифровую электронную гарантию на базе блокчейна Aura. "Блокчейн-консорциум Aura – отличная возможность для нашего сектора укрепить связь с клиентами, предлагая им простые решения для лучшего знакомства с нашими продуктами", – заявил управляющий директор LVMH Тони Беллони.
Доверие – это единственный ключ, на котором основана наша отрасль и который мы действительно хотим сохранить,
– добавил Беллони.
Хотя эта технология включает блокчейн, компании не планируют принимать платежи за товары в криптовалюте. Разработать технологическую инфраструктуру для данного решения помогают Microsoft та ConsenSys.
Поделиться новостью