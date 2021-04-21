Для боротьби з підробками: LVMH, Prada та Cartie впроваджують блокчейн
LVMH, Cartier та Prada об'єднують зусилля, щоб запропонувати своїм клієнтам блокчейн-рішення. Головна мета – боротьба з підробками.
Джерело:Bloomberg
Альянс передбачає розробку рішення з підтримкою блокчейну, яке надасть покупцям гарантію того, що товар є оригінальним. Крім того, воно допоможе людям легше перепродавати предмети розкоші на вторинному ринку.
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Зазначається, що бренди Hublot, Bvlgari та Louis Vuitton запустили цифрову електронну гарантію на базі блокчейну Aura. "Блокчейн-консорціум Aura – відмінна можливість для нашого сектора зміцнити зв'язок з клієнтами, пропонуючи їм прості рішення для кращого знайомства з нашими продуктами", – заявив керуючий директор LVMH Тоні Беллоні.
Довіра – це єдиний ключ, на якому заснована наша галузь і який ми справді хочемо зберегти,
– додав Беллоні.
Хоча ця технологію включає блокчейн, компанії не планують приймати платежі за товари в криптовалютах. Розробити технологічну інфраструктуру для цього рішення групам допомагають Microsoft та ConsenSys.
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