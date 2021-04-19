Криптовалюта Dogecoin, сторонником которой является Илон Маск, выросла на 300 процентов всего за одну неделю. Сейчас ее капитализация составляет более 41 миллиардов долларов.

Так, Dogecoin опередила Cardano и, как следствие, заняла уверенное шестое место в топ-10 передовых криптовалют мира. Эксперты отмечают, если рост будет наблюдаться и в дальнейшем, криптовалюта ближайшее время войдет в пятерку лидеров.

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Цифры

по состоянию на 1 января 2021 года один Dogecoin можно было приобрести за 0,0046 доллара;

сейчас этот показатель составляет 0,33 долларов;

на пике стоимость возрастала до рекордных 0,47 доллара.

Рост Dogecoin / Фото CoinMarketCap

Стоит отметить, что рост Dogecoin непосредственно связан с участием Илона Маска в продвижении криптовалюты. Миллиардер не скрывает, что является сторонником Dogecoin и регулярно подогревает интерес к ней на своей странице в Twitter. "Если Dogecoin станет валютой будущего на Земле – это будет интересный и иронический результат, – считает миллиардер.

Справка: Dogecoin – криптовалюта, основанная на базе Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge. Ее представили в 2013 году. В отличие от других криптовалюта Dogecoin имеет достаточно быстрый период начального майнинга.