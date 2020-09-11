Компания Uber заявила, что в 2030 году все перевозки, заказанные через сервис, будут производиться на электрических автомобилях в странах Европы, в Канаде и США. В других странах такой результат ожидают к 2040 году.

Сейчас Uber реализует программы, призывающие владельцев автомобилей перейти на электрокары. Это связывают с правительственными мерами, направленными на уменьшение использования неэкологичных автомобилей. Такие проекты уже работают во Франции и Великобритании, рассказывает ecotechnica.

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Представители Uber намерены сотрудничать с автопроизводителями, сервисами по прокату машин и зарядными станциями, чтобы полностью перейти на электрический автотранспорт.

Каким образом будут внедрять решение?

Uber планирует внедрять изменения путем взыскания дополнительной платы с клиентов за поездки, выполненные на экологичных автомобилях.

Сейчас клиенты сервиса Uber в США и Канаде во время оформления заказа могут выбрать опцию "автомобиль с гибридной или электрической силовой установкой". При таком условии тариф увеличивается. Так, за каждую поездку водитель гибрида получит дополнительно 50 центов, а владельцам электрокара доплатят 1,5 доллара.

Что делать водители автомобилей с ДВС?

Uber планирует инвестировать собственные 800 миллионов долларов до 2025 года, чтобы стимулировать покупку гибридных и электрических автомобилей. Примечательно, что владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания могут неограниченно выполнять заказы до 2030 года.

Изменение климата остается реальной угрозой, которая требует действий каждого человека, каждого бизнеса и каждой страны. Мы знаем, что это будет непросто, – заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

С кем будет сотрудничать Uber?

Компания Uber намерена наладить контакты с General Motors в США и Канаде и концерном Renault-Nissan в европейских странах. Также, чтобы сделать прокатные автомобили более доступными, Uber планирует сотрудничать с международной корпорацией Avis.

Напомним, ранее компания Lyft – прямой конкурент Uber, также сделала заявление о том, что намерена отказаться от автомобилей с ДВС до 2030 года. Однако, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи отметил, что именно их компания планирует первыми воплотить данное решение в жизнь.