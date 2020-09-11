Компанія Uber заявила, що в 2030 році усі перевезення, замовлені через сервіс, будуть виконуватися лише на електричних автомобілях в країнах Європи, в Канаді та США. В інших країнах такий результат очікують до 2040 року.

Наразі Uber реалізує програми, що закликають власників автівок перейти на електрокари. Це пов’язують з урядовими заходами, що спрямовані на зменшення використання неекологічних автомобілів. Такі проєкти вже працюють у Франції та Великобританії, розповідає ecotechnica.

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Представники Uber мають намір співпрацювати з автовиробниками, сервісами з прокату машин та зарядними станціями, аби повністю перейти на електричний автотранспорт.

Яким чином впроваджуватимуть рішення?

Uber планує впроваджувати зміни шляхом стягнення додаткової плати з клієнтів за поїздки, що виконані на екологічних автомобілях.

Наразі клієнти сервісу Uber в США та Канаді під час оформлення замовлення можуть обрати опцію "автомобіль з гібридною чи електричною силовою установкою". За такої умови тариф збільшується. Так, за кожну поїздку водій гібриду отримає додатково 50 центів, а власникам електрокара доплатять 1,5 долари.

Що робитимуть водії автомобілів з ДВЗ?

Uber планує інвестувати власні 800 мільйонів доларів до 2025 року, аби стимулювати покупку гібридних та електричних автомобілів. Примітно, що власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння можуть необмежено виконувати замовлення до 2030 року.

Зміна клімату залишається реальною загрозою, яка вимагає дій кожної людини, кожного бізнесу і кожної країни. Ми знаємо, що це буде непросто, – заявив генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.

З ким співпрацюватиме Uber?

Компанія Uber має намір налагодити контакти з General Motors в США і Канаді та концерном Renault-Nissan в європейських країнах. Також, аби зробити прокатні автомобілі доступнішими, Uber співпрацюватиме з міжнародною корпорацією Avis.

Нагадаємо, раніше компанія Lyft – прямий конкурент Uber – також зробила заяву про те, що має намір відмовитися від автомобілів з ДВС до 2030 року. Однак генеральний директор Uber Дара Хосровшахі зазначив, що саме їхня компанія планує першими втілити таке рішення в життя.