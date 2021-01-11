Когда и как правильно отдыхать от работы для повышения производительности: исследование
Ученые из Бейлорского университета США выяснили, как правильно делать перерывы в течение рабочего дня, чтобы повысить эффективность, сохранить энергию, увеличить концентрацию внимания и не потерять мотивацию.
Авторы исследования – Эмили Хантер и Синди Ву, доценты кафедры менеджмента в бизнес-школе Бейлорского университета. Результаты опубликованы в Journal of Applied Psychology, рассказывает EurekAlert!.
Примечательно Киев стал одним из лучших городов мира для дистанционной работы: рейтинг
Эксперимент
Ученые привлекли 95 работников и проанализировали 959 отчетов. В эксперименте приняли участие сотрудники в возрасте от 22 до 67 лет, которые работают по 5 дней в неделю. Респонденты фиксировали каждый перерыв, который делали в течение недели.
Результаты исследования
Лучшее время для перерыва – до обеда
Бесспорно, у большинства сотрудников имеется устоявшаяся привычка тщательно работать в течение утра и прерываться на обед или после. Хантер и Ву считают, что лучше выделить время для отдыха в начале рабочего дня. Дело в том, что утренний перерыв повышает энергию, концентрацию и мотивацию. Зато перерыв ближе к вечеру – менее эффективен.
Лучше делать более короткие перерывы, но чаще
Исследование установило, что короткие перерывы способствуют восстановлению ресурсов.
В отличие от вашего мобильного телефона, который должен разрядиться до нуля, прежде чем вы пополните его заряд до 100%, людям нужно заряжаться в течение всего дня,
– отметила Хантер.
Во время перерыва нужно заниматься тем, что нравится
Исследовательницы убеждены, что в течение перерыва стоит заниматься делами, не связанными с работой. Эти занятия должны успокаивать, положительно настраивать и способствовать более легкому возврату к работе.
Перерывы укрепляют здоровье и повышают удовлетворенность работой
По результатам опроса, в тех сотрудников, которые делали "правильные" перерывы, выросла удовлетворенность работой и снизились показатели эмоционального истощения. Кроме того, они испытывали меньше соматических симптомов, в частности: головную боль, усталость глаз и боли в спине.
Поделиться новостью