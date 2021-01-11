Вчені з Бейлорского університету США з'ясували, як правильно робити перерви протягом робочого дня, щоб підвищити ефективність, зберегти енергію, збільшити концентрацію уваги й не втратити мотивацію.

Автори дослідження – Емілі Хантер і Сінді Ву, доценти кафедри менеджменту в бізнес-школі Бейлорского університету. Результати опубліковані в Journal of Applied Psychology, розповідає EurekAlert!.

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Експеримент

Вчені залучили 95 працівників та проаналізували 959 звітів. У експерименті взяли участь співробітники віком від 22 до 67 років, які працюють по 5 днів на тиждень. Респонденти фіксували кожну перерву, яку робили протягом тижня.

Результати дослідження

Найкращий час для перерви – до обіду

Безперечно, у більшості співробітників наявна усталена звичка ретельно працювати протягом ранку і перериватися на обід або після. Хантер і Ву вважають, що краще виокремити час для відпочинку на початку робочого дня. Річ у тім, що ранкова перерва підвищує енергію, концентрацію і мотивацію. Натомість перерва ближче до вечора – менш ефективна.

Краще робити коротші перерви, але частіше

Дослідження встановило, що коротші перерви полегшують відновлення ресурсів.

На відміну від вашого мобільного телефону, який, повинен розрядитися до нуля, перш ніж ви поповните його заряд до 100%, людям потрібно заряджатися протягом всього дня,

– відзначила Хантер.

Під час перерви потрібно займатися тим, що подобається

Дослідниці переконані, що впродовж перерви варто займатися справами, не пов'язаними з роботою. Ці заняття мають заспокоювати, позитивно налаштовувати та сприяти легшому поверненню до роботи.

Перерви зміцнюють здоров'я і підвищують задоволеність роботою

За результатами опитування, у тих співробітників, які робили "правильні" перерви, зросла задоволеність роботою і знизилися показники емоційного виснаження. Крім того, вони відчували менше соматичних симптомів, зокрема: головний біль, втому очей та біль у спині.