Жузе Сарамаго. Смерть берет отпуск

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Клуб Семейного Досуга Год: 2021

Жузе Сарамаго. Смерть берет отпуск / Фото Клуб Семейного Досуга

Будучи созданным в оригинальной стилистической манере, этот роман, автор которого в свое время получил Нобелевскую премию, читается на одном дыхании. По сюжету, в стране, оставшейся неназванной, происходит нечто невиданное от нового года. Смерть решает прервать свой неутомимый труд – и люди просто перестают умирать. Внезапное бессмертие – это счастье или наказание Божье? Как долго это будет продолжаться? И что в этой ситуации должно делать общество: похоронные конторы, система здравоохранения, старческие дома, преступный мир, церковь, правительство и монарх? В любом случае, пока судьба жителей этой страны – жить вечно.

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И пока духовенство проповедует, а философы философствуют, эйфория населения сменяется отчаянием, все станут искать способы покончить с таким невыносимым положением. Именно после этого начинается вторая часть романа – о любви, когда Смерть, которая изменила правила, стремится стать любимой женщиной. И все из-за одного-единственного человека, пятидесятилетнего музыканта, который отказывается этим правилам подчиниться... "Смерть просматривает формуляр и находит в нем только ранее уже виденное, то есть биографию музыканта, который уже более недели назад должен был умереть, и несмотря на это и дальше себе живет-поживает в своем скромном доме художника, со своим черным псом, что ложится дамам на колени, с фортепиано и виолончелью, со своей ночной жаждой и полосатой пижаме ".

Славенка Дракулич. Кафе "Европа". Возвращение. Как пережить посткоммунизм

Издательство: Yakaboo Publishing

Yakaboo Publishing Год: 2021

Славенка Дракулич. Кафе "Европа". Возвращение. Как пережить посткоммунизм / Фото Yakaboo

Автор этой книги напоминает, что в свое время – то ли после развала Советского Союза, то ли при падении Берлинской стены – тоталитаризм не исчез за одну ночь, как и демократия не появилась, как по мановению волшебной палочки, в корне изменив восточноевропейские общества. Неудивительно, что в ее рассказах до сих пор существуют почти сюрреалистические артефакты прошлого в ежедневном быту граждан бывших союзных республик – от системы медицинского страхования до национальных памятников, популярных кинолент и культурных традиций, на фоне мировой геополитической турбулентности, укрепления националистических настроений и Брекзита.

В целом эта мозаика социополитического репортажа погружает читателя в достаточно отчетливо поляризованную европейскую действительность, в которой до сих пор живут привидения совка, родственные апокрифы с родной тетей, что сидит в кафе с Дональдом Трампом, легенды и мифы недавнего прошлого с детскими воспоминаниями о вкусностях и другие подробности тоталитарного времени. Автор, выдав такие книги, как "Кафе" Европа "и" Как мы пережили коммунизм и даже смеялись", за тридцать лет после Бархатной революции возвращается мыслями в посткоммунистическое пространство, чтобы исследовать, что здесь изменилось, а что осталось неизменным.

На тридцатилетие распада я возвращаюсь в "кафе" Европу, чтобы заглянуть внутрь и увидеть, как выглядит бывший коммунистический мир сегодня, – начинает свой рассказ автор. Что является важными признаками настоящего и могли лимы их предвидеть? Путешествуя, я спрашиваю себя: у меня вообще есть право писать "мы" и снова сводить воедино все страны бывшего восточного блока, тогда как сами они так настаивают на своих различиях? Существуют ли еще "мы"? И наконец: тридцать лет – это много или мало, если речь идет о глубоких общественных изменениях?

Мирослава Мудрак. Образный мир Георгия Нарбута и создание украинского бренда

Издательство: Родовид

Родовид Год: 2020

Мирослава Мудрак. Образный мир Георгия Нарбута и создание украинского бренда / Фото biblio.uad

За все время имперского фундаментализма в искусстве герой этой книги принадлежал к российскому "Миру искусств", где его наставниками были Билибин, Бакст, Добужинский, хотя наиболее плодотворным был именно его киевский период. В котором, напомним, создание государственных гербов и печатей, денег и марок, а также иллюстраций к не менее изысканно причудливым вещам вроде книги "Война грибов с жуками".

Художественное и культурное наследие, которое Нарбут создал за свою недолгую 34-летнюю жизнь, до сих пор является шифром национальной и культурной идентичности, – убеждена автор. – Сформированный на рубеже двух веков, как двуликий Янус всех зачинов, выдающийся стиль Нарбута в украинском графическом дизайне охватывает возрастные символы, в которых отразилась история страны со всеми трагическими событиями.

Сегодня, спустя сто лет после смерти Георгия Нарбута, выдающийся художник наконец может занять достойное место в современном этосе новой Украины. Когда будущее Украины остается неопределенным и идентичность Украины как государства каждый раз под угрозой, ретроспективный взгляд на Нарбутов национальный брендинг (а также его современных представителей в искусстве) является актуальным, как никогда, ведь он касается неотложного вопроса о модерновой украинской культуре и ее влияния на восприятие Украины в мире.

Владимир Ешкилев. Паттерн

Издательство: Фабула

Фабула Год: 2021

Владимир Ешкилев. Паттерн / Фото Фабула

Автор этой захватывающей истории – известный мастер конспирологических теорий, изложенных во многих его знаковых романах. От Сковороды и Гетманщины до космическим одиссеям и криминальному миру – так многогранна тематика его произведений, в которых обязательно живет дух авантюры. Так же в его новом остросоциальном романе о лабиринтах шоу-бизнеса, в которых не только зажигают новые "звезды", но и упорно делят денежные потоки и воюют за рейтинги, готовы на съемки для закрытых сайтов и даже на убийство. Более того, автор убежден, что это маленькая модель нашего большого мира.

"Аквариум нашего мира кажется нам океаном, – узнаем мы из введения к роману. – Мы не видим тех, кто за его стенками. Мы не знаем, кто утверждает роли лидеров и героев. Кто пишет сценарии политикам и обладателям мыслей. Мы не знаем, откуда присылают режиссеров вселенского шоу. Мы живем в мире, созданном не нашей волей. Мы играем по чужим правилам. Но однажды стенки аквариума могут треснуть".

Поэтому в романе мы шаг за шагом приближаемся к верхушке пирамиды, узнавая о боссах "системы", которые контролируют индустрию запретных удовольствий.

Галина Крук. Кто угодно, только не я

Издательство: Виват

Виват Год: 2021

Галина Крук. Кто угодно, только не я / Фото Виват

Предисловие к этому дебютному сборнику рассказов известной поэтессы недаром написал Тарас Прохасько, который хорошо разбирается в том, из чего можно сделать замечательную прозу. И кто именно должен был бы ее сделать.

И когда она говорит: "Кто угодно, только не я", – предупреждает он, – то играет словами, минуя их ловушку. Ведь понятно, что это изысканный прием мудрого рассказчика. Конечно, только она.

И поэтому "Мгновенное" здесь соседствует с "Тем, что остается", "Ангелоидка" сосуществует с "Анализатором", а "Рыба" употребляется с утверждением, что вокруг "Слишком много воды", а завершают разговор "Карантинные хроники Марии". И даже рассказ "Сиськи" оказывается ничем иным, как путешествием в детство, где живет, оказывается, доктор Фрейд. Разве может быть иначе в львовской прозе?

"Это было мгновение, когда господин Голавский начал открываться доктору Мельцу какой-то своей новой гранью: еще не бриллиант, но уж точно многогранник. Ибо сам доктор никогда и не задумывался обо всех отличиях: где заканчиваются "груденята", а где уже начинается "грудь", где еще нейтральный "бюст", а где уже вполне конкретные такие "буфера" или "сиськи". "Стоп-стоп-стоп, – притормозил себя в мыслях доктор Мельц, – а вот сисек на рисунках господинна Голавского как-раз и не было". И это точно о чем-то говорило".