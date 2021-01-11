Китайский поисковик Baidu создаст компанию по производству электромобилей. Стратегическим партнером станет местный автопроизводитель Geely.

Так, Baidu обеспечит технологии интеллектуального вождения, тогда как Geely возьмет на себя дизайн и производство электрокаров, пишет TechCrunch.

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Что известно?

Baidu – лидер среди китайских поисковых систем. По количеству запросов поисковик Baidu занимает 3 место в мире. Технологический гигант активно работает в области автономного вождения с 2017 года. Подразделение компании Apollo собрало более сотни партнеров-производителей и поставщиков. В сентябре 2020 года Baidu запустила сервис роботакси в Пекине.

Новую компанию запустят как дочернее предприятие Baidu. Кроме того, разработчики планируют привлечь такие подразделения, как Apollo и Baidu Maps. Компания будет заниматься всеми производственными процессами, в частности:

проектированием и производством автомобилей;

развитием и внедрением инноваций;

продажами и обслуживанием.

Стратегический партнер

Geely Automobile – китайский автопроизводитель, входящий в состав группы Zhejiang Geely Holding Group Co. В 2019 году компании Geely представила первую модель собственного электромобиля – седан Geometry A, а в 2020 году – электрический пятидверный хэтчбек Geometry C.

Добавим, новая компания Baidu и Geely попадет в условия реальной конкуренции, ведь китайский гигант электронной коммерции Alibaba уже создал совместное предприятие по производству электромобилей с компанией SAIC. Более того, в прошлом году завод Tesla в Китае открыл Илон Маск.