Китайський пошуковик Baidu створить компанію з виробництва електромобілів. Стратегічним партнером стане місцевий автовиробник Geely.

Так, Baidu забезпечить технології інтелектуального водіння, тоді як Geely опікуватиметься дизайном та виробництвом електрокарів, пише TechCrunch.

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Що відомо?

Baidu – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт Baidu посідає 3 місце у світі. Технологічний гігант активно працює в галузі автономного водіння з 2017 року. Підрозділ компанії Apollo зібрав понад сотню партнерів-виробників і постачальників. У вересні 2020 року Baidu запустила сервіс роботаксі в Пекіні.

Нову компанію запустять як дочірнє підприємство Baidu. Крім того, розробники планують залучити такі підрозділи, як Apollo та Baidu Maps. Компанія займатиметься усіма виробничими процесами, зокрема:

проєктуванням та виробництвом автомобілів;

розвитком та впровадженням інновацій;

продажами й обслуговуванням.

Стратегічний партнер

Geely Automobile – китайський автовиробник, який входить до складу групи Zhejiang Geely Holding Group Co. У 2019 році компанії Geely презентувала першу модель власного електромобіля – седан Geometry A, а у 2020 році – електричний п'ятидверний хетчбек Geometry C.

Додамо, Baidu та Geely потрапить в умови реальної конкуренції, адже китайський гігант електронної комерції Alibaba вже створив спільне підприємство з виробництва електромобілів з компанією SAIC. Ба більше, торік завод Tesla у Китаї відкрив Ілон Маск.