Китайський пошуковик Baidu запускає виробництво електромобілів: що відомо
Китайський пошуковик Baidu створить компанію з виробництва електромобілів. Стратегічним партнером стане місцевий автовиробник Geely.
Так, Baidu забезпечить технології інтелектуального водіння, тоді як Geely опікуватиметься дизайном та виробництвом електрокарів, пише TechCrunch.
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Що відомо?
Baidu – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт Baidu посідає 3 місце у світі. Технологічний гігант активно працює в галузі автономного водіння з 2017 року. Підрозділ компанії Apollo зібрав понад сотню партнерів-виробників і постачальників. У вересні 2020 року Baidu запустила сервіс роботаксі в Пекіні.
Нову компанію запустять як дочірнє підприємство Baidu. Крім того, розробники планують залучити такі підрозділи, як Apollo та Baidu Maps. Компанія займатиметься усіма виробничими процесами, зокрема:
- проєктуванням та виробництвом автомобілів;
- розвитком та впровадженням інновацій;
- продажами й обслуговуванням.
Стратегічний партнер
Geely Automobile – китайський автовиробник, який входить до складу групи Zhejiang Geely Holding Group Co. У 2019 році компанії Geely презентувала першу модель власного електромобіля – седан Geometry A, а у 2020 році – електричний п'ятидверний хетчбек Geometry C.
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