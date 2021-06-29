Масштабный проект, который реализуют в КитаеТоржественный запуск состоялся в понедельник, 28 июня. Заметим, что "Байхетань" расположена на реке Цзиньша, что на стыке китайских провинций Сычуань и Юньнань.
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Сейчас строительство гидроэлектростанции все еще продолжается. Предварительно завершить все работы там и полностью сдать объект планируют уже в 2022 года. Когда строительство завершится, "Байхетань" станет второй крупнейшей в мире гидроэлектростанцией. С мощностью в 16 миллионов киловатт она сможет производить более 62 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно.
ГЭС "Байхетань" в Китае / Фото Xinhua
Масштабы строительства поражают / Фото Xinhua
Какая ГЭС является крупнейшей в мире
Единственной гидроэлектростанцией, которая будет опережать "Байхетань" по мощности будет другая ее китайская "коллега", а именно – электростанция "Три ущелья". Ее мощность достигает 22,5 ГВт.
- Расположена она недалеко от города Саньдоупин в городском округе Ичан провинции Хубэй.
- Строительство этой гидроэлектростанции продолжалось с 1992 года до 4 июля 2012 года.