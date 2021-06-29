Урочистий запуск відбувся у понеділок, 28 червня. Зауважимо, що "Байхетань" розташована на річці Цзіньша, що на стику китайських провінцій Сичуань і Юньнань.

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Наразі будівництво гідроелектростанції все ще триває. Попередньо завершити усі роботи там та повністю здати об'єкт планують завершити вже у 2020 року. Коли будівництво завершиться, "Байхетань" стане другою найбільшою у світі гідроелектростанцією. Із потужністю у 16 мільйонів кіловат вона зможе виробляти понад 62 мільярди кіловат-годин електроенергії щороку.



ГЕС "Байхетань" у Китаї / Фото Xinhua



Масштаби будівництва вражають / Фото Xinhua

Яка ГЕС є найбільшою у світі

Єдиною гідроелектростанцією, яка випереджатиме "Байхетань" за потужністю буде інша її китайська "колега", а саме – електростанція "Три ущелини". Її потужність сягає 22,5 ГВт.

Розташована вона поблизу міста Саньдоупін у міському окрузі Ічан провінції Хубей.

Будівництво цієї гідроелектростанції тривало з 1992 року до 4 липня 2012 року.

Зверніть увагу! Планувалося, що "Три ущелини" забезпечуватимуть 10% потреби Китаю в електроенергії. Проте станом на 2014 рік цей показник скоротився до 2%.