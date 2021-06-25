Полного заряда батареи такого автомобиля хватает на 8-часовой рабочий день. Грузоподъемность самосвала достигает 120 тонн.

Читайте также "Новая почта" готовится к запуску беспилотной доставки грузов

Чем особая батарея

Производителем батареи для Xiangtan Electric Manufacturing Group есть еще одна китайская компания CATL. Говорится о литий-железо-фосфатном аккумуляторе. Встроенная система терморегулирования позволит эксплуатировать технику в любых погодных условиях в диапазоне температур от -30 до + 60 градусов.



Транспорт работает полностью на аккумуляторном питании / Фото CATL

Батарея имеет защиту от попадания пыли и влаги. Специальная электроника отслеживает уровень заряда, чтобы избежать случаев, когда техника разряжается невовремя.

Обратите внимание! Китайское добывающее предприятие планирует принять новый карьерный самосвал на батарейках уже в июле 2021 года.

Преимущества такого транспорта