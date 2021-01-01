Китай офіційно розпочав будівництво найбільшого у світі електричного корабля Yangtze River Three Gorges No. 1 Він зможе перевозити до 1 300 пасажирів.

Над масштабним проєктом працюють одразу кілька провідних китайських компаній – CATL, China Yangtze Power та Hubei Yichang Transportation Group, про це пише видання ChTechPost.

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За словами розробників, майбутнє судно Yangtze River Three Gorges No. 1 – це прорив з точки зору ємності акумулятора.

Воно буде оснащене силовими акумуляторами CATL загальною потужністю 7,5 МВт-год. Це приблизно як загальна ємність акумуляторів понад 100 електромобілів.

Довідка. Корпорація CALT – це один з найбільших виробників паливних елементів та літій-іонних акумуляторів у Китаї.

Новий електричний корабель використовуватиме 15 окремих акумуляторних станцій, які можна буде заряджати індивідуально.

Коли завершать будівництво