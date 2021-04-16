Китайские исследователи разработали гибридный беспилотник NEZHA III. Особенность устройства заключается в том, что оно не только летает, но и может погружаться под воду.

Это – проект Школы океанографии Шанхайского университета Цзяотун. Многие ее технологии получили национальные патенты на изобретения.

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Дрон прошел испытания

Гибридный беспилотник может переносить груз весом до 5 килограммов, а также погружаться под воду на глубину до 50 метров.

NEZHA III уже прошел испытания на китайском озере Цяндао. Тестовые запуски прошли успешно – как в воздухе, так и под водой.

Испытания нового дрона: смотрите видео

Сферы применения

В будущем гибридный беспилотник NEZHA III намерены использовать во время спасательных операций в море, а также для изучения подводного мира.

Мини-дрон от FIMI

Накануне китайская компания FIMI показала миру новый беспилотник – X8 Mini. Его вес колеблется от 245 до 258 граммов, в зависимости от типа батареи.

Он может летать со скоростью в 16 метров в секунду. Одного полного цикла зарядки хватит на 30 минут полета – на расстояние до 8 километров.