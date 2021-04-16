Китайські дослідники розробили гібридний безпілотник NEZHA III. Особливість пристрою полягає у тому, що він не лише літає, але й може занурюватися під воду.

Це – проєкт Школи океанографії Шанхайського університету Цзяотун. Багато її технологій здобули національні патенти на винаходи.

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Дрон пройшов випробування

Гібридний безпілотник може переносити вантаж, вагою до 5 кілограмів, а також занурюватися під воду на глибину до 50 метрів.

NEZHA III пройшов випробування на китайському озері Цяндао. Тестові запуски пройшли успішно – як у повітрі, так і під водою.

Випробування нового дрона: дивіться відео

Сфери застосування

У майбутньому гібридний безпілотник NEZHA III мають намір використовувати під час рятувальних операцій у морі, а також для вивчення підводного світу.

"Він вивчення повітря, води та поверхні води в конкретних морських районах. Це покращить потенціал морського моніторингу Китаю.

Міні-дрон від FIMI

Напередодні китайська компанія FIMI показала світу новий безпілотник – X8 Mini. Його вага коливається від 245 до 258 грамів, залежно від типу батареї.

Він може літати зі швидкістю у 16 метрів на секунду. Одного повного циклу зарядки вистачить на 30 хвилин польоту – на відстань до 8 кілометрів.