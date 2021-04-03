Китайцы разработали компактный мини-дрон: весит всего 245 граммов
Китайская компания-производитель беспилотников FIMI представила свою новую разработку. Беспилотник X8 Mini весит около 258 граммов с батареей, которая поставляется в стандартной версии, или 245 граммов – при использовании батареи Pro.
Источник:FIMI
Стоит заметить, что новинка от партнера Xiaomi может составить конкуренцию моделям мини-беспилотников линейки DJI Mini.
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Основные характеристики FIMI X8 Mini
Максимальная скорость, которую он может развить, достигает 16 метров в секунду. Устройство может справиться с порывами ветра до 10 метров в секунду.
Без подзарядки мини-беспилотник продержится в воздухе до 30 минут. Он может летать на расстояние до 8 километров – по маршруту, который объединяет указанные координаты.
Благодаря стандартным функциям безопасности беспилотник сможет вернуться к пользователю при потере связи или если его аккумулятор разряжается.
Так выглядит Беспилотник FIMI X8 Mini / Фото FIMI
Новая разработка – конкурент для моделей DJI Mini / Фото FIMI
Другие подробности о новом беспилотнике
Дрон оснащен камерой с датчиком изображения типа CMOS от Sony. Он может фотографировать в формате JPG и RAW и записывать видео в MP4, а также делать 30 кадров в секунду в 4К.
В специальном ночном режиме устройство будет использовать искусственный интеллект для редактирования фотографии, чтобы она имела лучший вид. Также доступны режимы таймлапса, панорамы и тому подобное.
Кадры, снятые на FIMI X8 Mini: смотрите видео
Заказать новинку от FIMI можно будет после 18 апреля. Дрон также доступен на AliExpress и, вероятно, в ближайшем будущем появится на Amazon.
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