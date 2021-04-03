Китайская компания-производитель беспилотников FIMI представила свою новую разработку. Беспилотник X8 Mini весит около 258 граммов с батареей, которая поставляется в стандартной версии, или 245 граммов – при использовании батареи Pro.

Стоит заметить, что новинка от партнера Xiaomi может составить конкуренцию моделям мини-беспилотников линейки DJI Mini.

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Основные характеристики FIMI X8 Mini

Максимальная скорость, которую он может развить, достигает 16 метров в секунду. Устройство может справиться с порывами ветра до 10 метров в секунду.

Без подзарядки мини-беспилотник продержится в воздухе до 30 минут. Он может летать на расстояние до 8 километров – по маршруту, который объединяет указанные координаты.

Обратите внимание! Размеры FIMI X8 Mini в сложенном виде – 165 x 89 x 47 миллиметров, а в разложенном – 200 x 145 x 56. Обойдется устройство в 494 доллара.

Благодаря стандартным функциям безопасности беспилотник сможет вернуться к пользователю при потере связи или если его аккумулятор разряжается.



Так выглядит Беспилотник FIMI X8 Mini / Фото FIMI

Новая разработка – конкурент для моделей DJI Mini / Фото FIMI

Другие подробности о новом беспилотнике

Дрон оснащен камерой с датчиком изображения типа CMOS от Sony. Он может фотографировать в формате JPG и RAW и записывать видео в MP4, а также делать 30 кадров в секунду в 4К.

В специальном ночном режиме устройство будет использовать искусственный интеллект для редактирования фотографии, чтобы она имела лучший вид. Также доступны режимы таймлапса, панорамы и тому подобное.

Кадры, снятые на FIMI X8 Mini: смотрите видео

Заказать новинку от FIMI можно будет после 18 апреля. Дрон также доступен на AliExpress и, вероятно, в ближайшем будущем появится на Amazon.