Китайцы показали прототип скоростного поезда на магнитной подушке. Его ввели в эксплуатацию в городе Чэнду, что на юго-западе страны.

Как подчеркнули разработчики, проектно скорость поезда достигает 620 километров в час. Он может стать самым быстрым в мире, об этом сообщает

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Что известно о новом поезде

Особенностью нового транспорта является то, что во время движения он не касается поверхности рельса. Это и отличает его от остальных обычных поездов и трамваев.

Интересно! Скорость, достигаемая поездом с технологией высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на магнитной подушке, можно сравнить со скоростью самолета.

Стоит заметить, что до сих пор такие поезда достигали максимальной скорости только в 603 километров в час, к тому же – только во время тестовых поездок.

В теории все это выглядит великолепно, но раньше люди относились к технологии на магнитной подушке как к лабораторной игрушки, которая еще не испытана в реальных условиях,

– отметил Дэн Цзиган, один из разработчиков.

Как комментируют эксперты

Для тестирования новой технологии запустили специальную 165-метровую линию. На торжественном мероприятии также показали 21-метровый локомотив, который медленно двигался по рельсам.

Прототип поезда, который может стать самым быстрым в мире: фото китайских СМИ​



Специалисты убеждены, что эта технология больше подходит для концепций будущего, такие как сверхбыстрой транспортировки в вакуумных трубах. Там поезда могли бы разгоняться до более 1 000 километров в час

Объем инвестиций в этот амбициозный проект китайцев составляет около 9,3 миллиона долларов. Над ним работают Юго-Западный университет "Цзяотун", а также корпорации "Китайские железные дороги" и CRRC Corporation Limited.