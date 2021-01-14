Китайці показали прототип швидкісного поїзда на магнітній подушці. Його ввели в експлуатацію у місті Ченду, що на південному Заході країни.

Як підкреслили розробники, проєктна швидкість потяга сягає 620 кілометрів на годину. Він може стати найшвидшим у світі, про це повідомляє

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Що відомо про новий потяг

Особливістю нового транспорту є те, що під час руху він не торкається поверхні рейки. Це і відрізняє його від решти звичайних поїздів та трамваїв.

Цікаво! Швидкість, що досягається поїздом з технологією високотемпературних надпровідників (ВТНП) на магнітній подушці, можна порівняти зі швидкістю літака.

Варто зауважити, що досі такі потяги досягали максимальної швидкості лише у 603 кілометрів на годину, до того ж – тільки під час тестових поїздок.

В теорії все це має чудовий вигляд, але раніше люди ставилися до технології на магнітній подушці як до лабораторної іграшки, яка ще не випробувана у справжніх умовах,

– зазначив Ден Цзиган, один з розробників.

Як коментують експерти

Для тестування нової технології запустили спеціальну 165-метрову лінію. На урочистому заході також показали 21-метровий локомотив, який повільно рухався по рейках.

Прототип потяга, який може стати найшвидшим у світі: фото китайських ЗМІ



Фахівці переконані, що ця технологія більше підходить для концепцій майбутнього, як от надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Там потяги могли б розганятися до понад 1 000 кілометрів на годину.

Обсяг інвестицій у цей амбітний проєкт китайців сягає близько 9,3 мільйона доларів. Над ним працюють Південно-Західний університет "Цзяотун", а також корпорації "Китайські залізні дороги" та CRRC Corporation Limited.