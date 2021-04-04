Китайцы строят огромный подводный тоннель Тайху для автомобилей. Движение по нему намерены открыть уже к концу 2021 года.

Строительство подводного туннеля началось в январе 2018 года в провинции Цзянсу на востоке Китая.

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Что известно о проекте

Тоннель длиной будет достигать 10,8 километра, а шириной – 43,6 метра.

Он расположен под озером Тайху, третьим по величине пресноводным озером в Китае.

Это – часть шоссе Чанчжоу-Уси, общая длина которого достигает 43,9 километра.

Где расположено озеро Тайху: смотрите на карте

В предприятии Third Harbor Engineering при "Китайской коммуникационной строительной компании" заявили, что пока завершили работу над всеми этажами тоннеля.

Мы используем автоматическое оборудование для обработки стали и интеллектуальные системы, которые могут обеспечить нулевой сброс сточных вод и пыли,

– пояснил Ян Годун, руководитель команды, работающей над проектом.

К слову, на озере Тайху есть около 90 островов. Некоторые из них длиной достигают лишь несколько метров, а другие простираются на несколько километров.