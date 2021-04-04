Китай строит подводный автотоннель, который станет самым длинным в стране
Китайцы строят огромный подводный тоннель Тайху для автомобилей. Движение по нему намерены открыть уже к концу 2021 года.
Источник:The Xinhua News Agency
Строительство подводного туннеля началось в январе 2018 года в провинции Цзянсу на востоке Китая.
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Что известно о проекте
- Тоннель длиной будет достигать 10,8 километра, а шириной – 43,6 метра.
- Он расположен под озером Тайху, третьим по величине пресноводным озером в Китае.
- Это – часть шоссе Чанчжоу-Уси, общая длина которого достигает 43,9 километра.
Где расположено озеро Тайху: смотрите на карте
В предприятии Third Harbor Engineering при "Китайской коммуникационной строительной компании" заявили, что пока завершили работу над всеми этажами тоннеля.
Мы используем автоматическое оборудование для обработки стали и интеллектуальные системы, которые могут обеспечить нулевой сброс сточных вод и пыли,
– пояснил Ян Годун, руководитель команды, работающей над проектом.
К слову, на озере Тайху есть около 90 островов. Некоторые из них длиной достигают лишь несколько метров, а другие простираются на несколько километров.
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