Китайці будують величезний підводний тунель Тайху для автомобілів. Рух по ньому мають намір відкрити вже до кінця 2021 року.

Будівництво підводного тунелю розпочалось у січні 2018 року у провінції Цзянсу на сході Китаю.

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Що відомо про проєкт

Тунель завдовжки сягатиме 10,8 кілометра, а завширшки – 43,6 метра.

Він розташований під озером Тайху, третім за величиною прісноводним озером у Китаї.

Це – частина шосе Чанчжоу-Усі, загальна довжина якого сягає 43,9 кілометра.

Де розташоване озеро Тайху: дивіться на карті

У підприємстві Third Harbor Engineering при "Китайській комунікаційній будівельній компанії" заявили, що наразі завершили роботу над усіма поверхами тунелю.

Ми використовуємо автоматичне обладнання для обробки сталі та інтелектуальні системи, які можуть забезпечити нульове скидання стічних вод і пилу,

– пояснив Ян Годун, керівник команди, яка працює над проєктом.

До слова, на озері Тайху є близько 90 островів. Деякі з них завдовжки сягають лише кілька метрів, а інші простягаються на кілька кілометрів.