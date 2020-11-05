Китайские компании China Railway Fifth Survey and Design Institute Group и China Railway 11 Bureau Group представили первый в мире мостоукладчик грузоподъемностью 1 000 тонн.

В середине июня 2020 года укладчик прошел испытания и введен в эксплуатацию. Сейчас его применяют на строительстве моста через залив Мэйчжоу на скоростной железнодорожной магистрали Фучжоу-Сямэнь, пишет Sea News.

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Какие возможности предоставляет технология? Гигантская машина может уложить коробчатую балку, вес которой составляет 1 000 тонн, а длина – 24,32 метра или 40 метров.

Справка

Компании-разработчики – дочерние структуры Китайской железнодорожной строительной корпорации – СRCC. Это вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике после China Railway Engineering Corporation. В рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год заняла 200-е место.

Гигантская машина для строительства мостов: смотрите видео