В Китае представили гигантскую машину для строительства мостов: красноречивое видео
Китайские компании China Railway Fifth Survey and Design Institute Group и China Railway 11 Bureau Group представили первый в мире мостоукладчик грузоподъемностью 1 000 тонн.
В середине июня 2020 года укладчик прошел испытания и введен в эксплуатацию. Сейчас его применяют на строительстве моста через залив Мэйчжоу на скоростной железнодорожной магистрали Фучжоу-Сямэнь, пишет Sea News.
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Справка
Компании-разработчики – дочерние структуры Китайской железнодорожной строительной корпорации – СRCC. Это вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике после China Railway Engineering Corporation. В рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год заняла 200-е место.
Гигантская машина для строительства мостов: смотрите видео
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