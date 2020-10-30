Из-за строительства нового ТРЦ в китайском Шанхае пришлось "переставить" на другое место старое здание. Бывшую школу, весом 7600 тонн, подвинули на 62 метра.

Здание построили еще в 1935 году. Ее переноса продолжалось 18 дней, об этом сообщает CNN.

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Местная администрация решила прибегнуть к такому шагу, чтобы освободить место под строительство торгового центра и офисных зданий. Возведение нового комплекса намерены завершить до 2023 года.

По словам главного технического руководителя проекту, Вудси Лан, инженерам пришлось прикрепить почти 200 мобильных металлических опор под 5-этажным зданием. Они разделены на две группы, которые поочередно поднимаются вверх и вниз, имитируя шаг человека.

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Прикрепленные датчики помогали контролировать движение здания вперед, пояснил Лан. Его компания Shanghai Evolution Shift разработала новую технологию еще в 2018 году. "Это все равно, что давать здания костыли, чтобы она могла встать, а потом ходить", – отметил он.

"Переезд" старых зданий – не новинка для Шанхая

В частности, в 2003 году там на 66 метров переместили концертный зал, чтобы освободить место для поднятого шоссе.

Через 10 років на 38 метрів "перенесли" 6-поверховий склад – в рамках місцевої реконструкції.

В 2018 году город "переселил" 90-летнее здание в районе Хонкоу. Этот проект переезда тогда считали самым сложным в Шанхае.

Особенность нового метода

Есть несколько способов перемещения здания: она может скользить вниз по рельсам или же ее могут тянуть транспортными средствами. Но при переносе здания школы обнаружили проблему: она Т-образную форму, а ранее перемещены сооружения были квадратными или прямоугольными.

Неправильная форма означала, что традиционные методы могли не сработать. Здание также нужно было вернуть и двигаться по изогнутом маршрута, а не просто по прямой.

За свои 23 года работы в этой области я не видел ни одной другой компании, которая могла бы двигать конструкции по кривой,

– отметил Вудси Лан.

Он не назвал журналистам стоимость проекту. Однако заметил, что в целом это дешевле, чем сносить здание и затем восстанавливать ее в новом месте.