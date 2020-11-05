Китайські компанії China Railway Fifth Survey and Design Institute Group та China Railway 11 Bureau Group представили перший у світі мостоукладальник вантажопідйомністю 1 000 тонн.

В середині червня 2020 року укладальник пройшов випробування та введений в експлуатацію. Наразі його застосовують на будівництві моста через затоку Мейчжоу на швидкісній залізничній магістралі Фучжоу-Сямень, пише Sea News.

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Які можливості надає технологія? Гігантська машина може укласти коробчату балку, вага якої складає 1 000 тонн, а довжина – 24,32 метри або 40 метрів.

Довідка

Компанії-розробники – дочірні структури Китайської залізничної будівельної корпорації – CRCC. Це друга найбільша державна будівельна компанія в Китайській Народній Республіці після China Railway Engineering Corporation. У рейтингу найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2019 рік посіла 200-е місце.

Гігантська машина для будівництва мостів: дивіться відео