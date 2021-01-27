В Китае запустили гигантскую станцию для морских исследований: мощное видео
В Китае ввели в эксплуатацию огромный буй с 15-метровой платформой. Он предназначен для проведения наблюдений и исследований. Главная цель – защита окружающей среды.
Источник: CGTN
Отмечают, что пока новая платформа, которая расположена в Восточно-Китайском море, – это самая масштабная и современная станция для проведения исследований в направлении защиты окружающей среды.
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Чем особая платформа
Техническое оборудование станции позволяет работать при любых погодных условиях. Так, все необходимое оборудование можно оперативно возвращать на станцию (при неблагоприятных условиях) и заново запускать (после улучшения метеорологической ситуации) для восстановления процесса наблюдения и дальнейшего исследования.
В Китае запустили гигантский буй для морских наблюдений и исследований: мощное видео
Комментарии в сети
- "Мои знания по океанографии научили меня: Ого, это один большой буй!"
- "Привет Си Цзиньпин. Президент на всю жизнь."
- "На солнечных батареях, приятно!"
- "Мы, китайцы, всегда верим в совершенство."
- "Было бы приятно, если бы Китай провел больше морских исследований в Индийском океане, я верю, что наши друзья из Пакистана, Бангладеш и Мьянмы будут радостно приветствовать этот мегабуй!"
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