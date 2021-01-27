В Китае ввели в эксплуатацию огромный буй с 15-метровой платформой. Он предназначен для проведения наблюдений и исследований. Главная цель – защита окружающей среды.

Источник: CGTN

Отмечают, что пока новая платформа, которая расположена в Восточно-Китайском море, – это самая масштабная и современная станция для проведения исследований в направлении защиты окружающей среды.

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Чем особая платформа

Техническое оборудование станции позволяет работать при любых погодных условиях. Так, все необходимое оборудование можно оперативно возвращать на станцию (при неблагоприятных условиях) и заново запускать (после улучшения метеорологической ситуации) ​​для восстановления процесса наблюдения и дальнейшего исследования.

Добавим, станция оснащена солнечными батареями.

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