У Китаї запустили гігантську станцію для морських досліджень: потужне відео
У Китаї ввели в експлуатацію величезний буй з 15-метровою платформою. Він призначений для проведення спостережень та досліджень. Головна мета – захист навколишнього середовища.
Джерело: CGTN
Зазначають, що наразі новітня платформа, яка розташована в Східно-Китайському морі, – це наймасштабніша та сучасна станція для проведення досліджень в напрямку захисту довкілля.
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Чим особлива платформа
Технічне обладнання станції дає змогу працювати за будь-яких погодних умов. Так, усе необхідне устаткування можна оперативно повертати на станцію (за несприятливих умов) та наново запускати (після покращення метеорологічної ситуації) для відновлення процесу спостереження та подальшого дослідження.
У Китаї запустили гігантський буй для морських спостережень і досліджень: потужне відео
Коментарі у мережі
- "Мої знання з океанографії навчили мене: Ого, це один великий буй!"
- "Привіт Сі Цзіньпін. Президент на все життя."
- "На сонячних батареях, приємно!"
- "Ми, китайці, завжди віримо у досконалість."
- "Було б приємно, якби Китай провів більше морських досліджень в Індійському океані, я вірю, що наші друзі з Пакистану, Бангладеш та М'янми радо вітатимуть цей мегабуй!"
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