Поезд разработан и стандартизированный в сотрудничестве с Китайской ассоциацией метрополитенов, компаниями-операторами и исследовательскими структурами. Специалисты отмечают, что использование стандартных компонентов – это возможность сокращения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

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Детали

Новейший поезд оснащен системой автоведения с уровнем автоматизации GoA4. Он сможет развивать до 120 километров в час. Пилот проекта запустят в провинции Хэнань – поезд будет работать на линии Аэропорт Чжэнчжоу – Сюйчан.

Как отмечалось выше, беспилотный поезд можно конфигурировать, выбирая:

степень автоматизации управления;

систему питания;

форму кузова;

составляющие транспортного средства.

Сейчас компания разрабатывает еще три технологических платформ для вагонов метро.

О компании

CRRC Sifang – компания, которая входит в состав китайской корпорации CRRC Corporation Limited – ведущего производителя железнодорожного транспорта. CRRC Sifang занимается разработкой и производством электровозов, пассажирских вагонов транспорта. Кроме того, компания обеспечивает техническое обслуживание.