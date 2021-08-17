Поезд разработан и стандартизированный в сотрудничестве с Китайской ассоциацией метрополитенов, компаниями-операторами и исследовательскими структурами. Специалисты отмечают, что использование стандартных компонентов – это возможность сокращения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
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Детали
Новейший поезд оснащен системой автоведения с уровнем автоматизации GoA4. Он сможет развивать до 120 километров в час. Пилот проекта запустят в провинции Хэнань – поезд будет работать на линии Аэропорт Чжэнчжоу – Сюйчан.
Как отмечалось выше, беспилотный поезд можно конфигурировать, выбирая:
- степень автоматизации управления;
- систему питания;
- форму кузова;
- составляющие транспортного средства.
О компании
CRRC Sifang – компания, которая входит в состав китайской корпорации CRRC Corporation Limited – ведущего производителя железнодорожного транспорта. CRRC Sifang занимается разработкой и производством электровозов, пассажирских вагонов транспорта. Кроме того, компания обеспечивает техническое обслуживание.