Отметим, ранее компания Укрзализныця и швейцарская Stadler договорились о локализации в Украине производства подвижного состава. Поезда, которые предприятие передаст Украине для испытаний, могут привлечь к проекту City Exspress. Главная цель – разгрузить подъезды к столице.

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Электропоезд швейцарской компании Stadler / Фото Укразализныци

Что известно о поезде

состоит из 5 вагонов;

максимальная скорость – 160 километров в час;

имеет 262 места для сидения 1 и 2 класса;

предусмотрены места для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Справка: Компания Stadler Rail – это швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава. Основная специализация – региональные поезда, вагоны метро и трамваи. Штаб-квартира расположена в Буснангу, Швейцария. В собственности фирмы более 20 заводов, а штат сотрудников достигает 12 000 человек.