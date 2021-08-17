Поїзд розроблений та стандартизований у співпраці з Китайською асоціацією метрополітенів, компаніями-операторами та дослідницькими структурами. Фахівці зауважують, що використання стандартних компонентів – це можливість скорочення витрат на експлуатацію та технічне обслуговування.
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Новітній потяг оснащений системою автоведення з рівнем автоматизації GoA4. Він зможе розвивати до 120 кілометрів на годину. Пілот проєкту запустять у провінції Хенань – потяг працюватиме на лінії Аеропорт Чженчжоу – Сюйчан.
Як зазначалося вище, безпілотний потяг можна конфігурувати, обираючи:
- ступінь автоматизації управління;
- систему харчування;
- форму кузова;
- складові транспортного засобу.