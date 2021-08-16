В Китае строят гигантский кондиционер: цель – снизить потребление энергии

В Шэньчжэне (Китай) строят гигантский кондиционер, который способен охлаждать почти 3 квадратных километра общественных зданий. Проект призван снизить потребление энергии.

DCS – система централизованного охлаждения, что подает холодный воздух в торговые центры, офисы и транспортные станции, но не в жилые дома. Сейчас уже реализовано 3 станции, еще семь будут построены в ближайшие несколько лет.

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Что известно

Станции построила китайская компания Shenzhen Qianhai Energy Technology Development Company, которая также сотрудничает с Гонконгом над DCS, расположенной в Кай Так. Станция охлаждения № 5 начала подавать холодный воздух в июне в районе Цяньхай Шэньчжэня. Она охватывает более 2,75 квадратных километров общественных зданий.

Это похоже на фабрику, которая занимается промышленным производством охлажденной воды для кондиционеров,

– сказал Фу Цзяньпин, вице-президент районного комитета энергетики Китайской ассоциации энергоэффективности зданий.

Стоимость строительства

Проект строительства 10 станций оценивается в 617 миллионов долларов. Они смогут обеспечить в целом 400 тысяч тонн холодного воздуха на площади 19 миллионов квадратных метров.

Система может ежегодно экономить 130 миллионов киловатт электроэнергии, что эквивалентно сжиганию 16 тысяч тонн угля. Это обеспечивает сокращение выбросов углекислого газа на 130 тысяч тонн.